Traumfrau gesucht: Dennis Schick hat einen neue Freundin - Am Ende sind wir doch alle ganz froh, dass er nicht über die Sendung "Traumfrau gesucht" fündig geworden ist. Hatte die Sendung, bei der deutsche, männliche Singles meist in osteuropäischen Staaten ihre Traumfrauen suchen, doch stets einen etwas unangenehmen Beigeschmack. Die Frau, die Kandidat Dennis Schick nun an seiner Seite hat, hat er auf ziemlich konventionellem Wege kennengelernt.

„Ich hab' mich unglaublich verliebt. Ich habe meine Traumfrau gefunden“, sagt der TV-Promi-Manager heute zur Bild. Auf einen Bericht darüber, wie sehr er abgenommen hatte, hin schrieb sie ihn über Facebook an, gratulierte und es ergab sich ein Gespräch. Das war vor etwa zwei Monaten. Doch ging offenbar alles recht schnell.

„Das ist für uns eine richtig ernste Geschichte. So hab' ich noch nie gefühlt in meinem Leben…“, erklärt Dennis Schick weiter liebestrunken. Darüber hinaus ist der ehemalige "Traumfrau gesucht"-Kamdidat" wohl selbst auch ganz froh, dass es keine TV-Liebe geworden ist. „Sie hat mit dem ganzen Show-Geschäft nix zu tun. Sie hat etwas Vernünftiges gelernt“, sagt er über seine neue Liebe Patricia.

Traumfrau gesucht: Dennis Schick ist schon wieder getrennt

Im Sommer 2016 trennte sich Dennis Schick von seiner Freundin Nicky, die er bei "Traumfrau gesucht" sogar in Las Vegas heiratete. Zu deren Glück hatte die Show-Trauung keine Gültigkeit und musste dementsprechend auch nicht geschieden werden.