Es wurde lange gemunkelt, ob Rocco Stark und Nathalie ihre Beziehung beendet haben. Seit wenigen Stunden herrscht nun allerdings traurige Gewissheit. Auf seiner Instagram-Seite bestätigte der 31-Jährige, sich von seiner Freundin getrennt zu haben.

"Wie einige ja schon richtig vermutet haben und nun eine Erklärung erwarten, habe ich mich getrennt", verrät er. "Diese Entscheidung ist mir mehr als schwer gefallen und ich bin nach wie vor enttäuscht und traurig über diese Situation." Über die Gründe der Trennung wolle er allerdings keinesfalls sprechen.

Obwohl die beiden nur wenige Monate lang ein Paar waren, führten sie eine sehr intensive Beziehung. "Monatelang hatte ich das Gefühl, die Frau an meiner Seite gefunden zu haben", so Rocco. "Für dieses Gefühl danke ich ihr von ganzem Herzen." Der Entschluss, Nathalie gehen zu lassen, fiel ihm offensichtlich sehr schwer. Auch für die brünette Schönheit, die ihren Job in Berlin aufgab, um zu ihrem Liebsten zu ziehen, dürfte die Situation nicht einfach sein.

"Es schmerzt für beide Seiten, so viel kann ich sagen...", schreibt Rocco enttäuscht. Schade, dass es zwischen den beiden nicht so geklappt hat, wie sie es sich gewünscht haben.