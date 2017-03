Traurig: Zwillingsschwestern sterben am selben Tag!

Es ist eine Geschichte, die wohl trauriger nicht sein könnte. In Amerika starben die Zwillingsschwestern Martha Williams und Jean Haley am selben Tag - und dass durch einen tragischen Unfall.

Die Zwillingsschwestern wurden Seite an Seite leblos aufgefunden

Die Zwillingsschwestern waren die besten Freundinnen und gingen 97 Jahre lang gemeinsam durchs Leben. Nun starben sie auch gemeinsam und zwar auf die gleiche erschütternde Weise. Am Samstagmorgen fand die Polizei die Leichen der Schwestern. Martha lag in der Einfahrt und Jean in der Garage. Eine Nachbarin hatte die Polizei alarmiert, als sie die beiden Frauen sah.

Wie die Polizei erklärt, waren die Zwillingsschwestern gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester essen. Abends setzte diese die Zwillinge ab. Und dann geschah das Drama: Die Ermittler glauben, dass Martha in der Auffahrt ausgerutscht und schwer gestürzt ist. Als Jean daraufhin Hilfe holen wollte, sei sie über den Teppich in der Garage gestolpert und kam nicht mehr hoch - nur sieben Meter von ihrer Schwester entfernt.

Die Zwillingsschwestern sind wahrscheinlich erfroren

Die Polizei bermutet, dass die Zwillingsschwestern wahrscheinlich an den „extrem kalten Temperaturen“ gestorben sind. Für die Familie ist der Verlust mehr als schmerzhaft. Doch eines ist für sie wohl der größte Trost. „Es ist beruhigend zu wissen, dass sie zusammen waren. So sind sie auf die Welt gekommen und so sind sie gegangen. Es hat auf traurige Art und Weise also etwas Schönes“, so einer der Söhne, John Haley, gegenüber „Time“.

