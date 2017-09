Traurige Gewissheit: Prinz Henrik von Dänemark hat Demenz

Es sind wirklich traurige Neuigkeiten aus Dänemark! Wie das dänische Königshaus heute mitteilte, ist Prinz Henrik an Demenz erkrankt!

Prinz Henrik zieht sich zurück

Auf der Homepage des dänischen Königshauses wird erklärt, dass die Diagnose von Spezialisten im Reichshospital gestellt. Die Krankheit kann sein Verhalten, seine Urteilskraft und seine Gefühle beeinflussen, aus diesem Grund wird sich Prinz Henrik in Zukunft weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen. "Die Königin und die königliche Familie haben den Wunsch, dass der Prinz in Zukunft die Ruhe bekomme, die die Situation verlangt", heißt es in dem Statement.

Prinz Henrik: Verwirrende Äußerungen

Der Ehemann der dänischen Königin Margrethe II. sorgte in den letzten Wochen immer wieder mit verwirrenden Äußerungen für Schlagzeilen. So erklärte er beispielsweise, dass er nicht neben seiner Frau begraben werden will. "Sie macht aus mir einen Narren. Ich habe mich nicht mit der Königin vermählt, um in Roskilde begraben zu werden", so Prinz Henrik.

Und auch gesundheitlich stand es in der letzten Zeit nicht sonderlich gut um Prinz Henrik. Erst im Juli musste er ins Krankenhaus. "Seine Königliche Hoheit Prinz Henrik wurde ins Universitätsklinikum in Aarhus zur Behandlung einer Infektion im Bein eingeliefert. Es wird erwartet, dass der Prinz spätestens zum Samstag wieder entlassen werden kann. Jedoch mussten aufgrund der Aufnahme in die Klink seine offiziellen Termine in den kommenden Tagen abgesagt werden", hieß es.

Jetzt folgt der nächste Schicksalsschlag...