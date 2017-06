Trennung bei Boris und Lilly Becker? Sie stärkt die Gerüchte - Es scheint, als brenne es bei den Beckers gerade an allen Ecken. Zum einen wird berichtet, dass die Tennis-Legende pleite sei und zum anderen heißt es in der britischen Sun, dass "wohl eine Scheidung in Betracht gezogen werde". Zu allem übel gab Lilly Becker selbst vor einiger Zeit ein Statement, das genau in diese Kerbe schlägt.

Lilly Becker: Ehe-Krise? Deutliche Aussage nach den Pleite-Schlagzeilen

Beim Dreh zu "Global Gladiators" bekamen die Kandidaten nach vier Wochen in Namibia Videobotschaften von zu Hause. Lilly Becker ging dabei leer aus. „Das tut wirklich weh. Das ist wirklich gemein. Ich habe wirklich gedacht, ich bekomme eine Nachricht von meinem Mann und meinem Sohn und meiner Familie“, klagt sie vor laufenden TV-Kameras. „Er hätte wenigstens irgendetwas machen können, auch wenn er nur so getan hätte.“ So, wie sie sich darüber auslässt, ist es offenbar ein größeres Problem, das schon länger besteht. „Ich finde das echt gemein. Er ist schon lange gemein zu mir.“

Und sie redet sich weiter in Rage über ihren Ehemann Boris Becker: "Ich würde am liebsten nach Hause fahren und sagen: 'F**k dich'."

Das klingt alles wirklich nicht gut und lässt erahnen, dass die Trennungsgerüchte der Sun nicht so ganz aus der Luft gegriffen sind.