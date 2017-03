Schon wieder hat sich ein Promi-Paar getrennt! Nach nur acht gemeinsamen Monaten folgt bei Supermodel Adriana Lima und American-Football-Star Julian Edelman jetzt die Trennung.

Wie E!News berichtet, soll sich das Paar schon kurz vor der Oscar-Verleihung vor rund zwei Wochen getrennt haben. Der Grund wie so oft in Hollywood: Die Beziehung litt unter den unterschiedlichen Terminkalendern der Stars.

Während der 30-Jährige fleißig an seiner steilen Karriere als Profisportler arbeitet, ist Adriana Lima als Supermodel ziemlich angespannt.

Adriana Lima will sich auf die Schauspielerei konzentrieren

Dass hielt die brasilianische Schönheit noch im Februar nicht davon ab, ihren Liebsten, der für die New England Patriots spielt, beim Super Bowl 2017 in Houston zu unterstützen.

Gewann mit den Patriots den Super Bowl: Julian Edelman. Foto: Getty

Die 35-Jährige und ihr Sportler sollen seit Juli 2016 zusammen gewesen sein. Dann wurden sie jedenfalls das erste Mal Händchen haltend auf der Insel Nantucket gesehen. Öffentliche Auftritte vermied das Paar allerdings während ihrer acht Monate andauernden Beziehung.

Laut einem Insider will sich Adriana Lima nach dem Ende ihrer Beziehung jetzt auf ihre Model-Karriere und ihre zwei Töchter mit Ex-Mann Marko Jarić konzentrieren. Außerdem will die Brasilianerin als Schauspielerin in Hollywood Fuß fassen.