Trennung endgültig: Anna Hofbauer zieht bei Marvin aus

Diese Nachricht dürfte die Hoffnung auf ein baldiges Liebes-Comeback erstmal zunichtemachen.

Vor wenigen Tagen schockierte die Nachricht über die Trennung von Anna Hofbauer und Marvin Albrecht die Fans.

Nach drei gemeinsamen Jahren war die Liebe der ehemaligen Bachelorette und ihres Kuppelshow-Auserwählten an unüberwindbaren Beziehungsproblemen zerbrochen.

Erst gestern wandte sich Anna Hofbauer in einem emotionalen Facebook-Post an ihre Fans und eröffnete, wie sehr sie tatsächlich unter dem Liebes-Aus zu leiden hat.

Doch das war nicht alles, denn die 28-Jährige kündigte auch einen Schritt an, der wohl den endgültigen Schlussstrich unter der Bachelorette-Beziehung bedeuten könnte: Anna zieht bei Marvin aus!

Wie die Blondine selbst schilderte, verlässt sie nicht nur die gemeinsame Wohnung, sondern auch die Stadt:

"Ja, Marvin und ich sind kein Paar mehr. Ja, ich habe mich von ihm getrennt. Ja, ich ziehe im März nach Hamburg", so die 28-Jährige.

Bereits in Kürze wird die ehemalige Bachelorette also ihr früheres Zuhause in Düsseldorf aufgeben und in Hamburg einen Neuanfang wagen.

Es bleibt zu hoffen, dass die räumliche Distanz dem einstigen Traumpaar helfen kann, die Trennung zu verkraften.