Tropensturm über Mittelmeer: Medicane braut sich in Europa zusammen

In Deutschland ist das Wetter bereits seit Tagen ziemlich ungemütlich - doch in der Mittelmeerregion wird es jetzt richtig heftig. Dort braut sich gerade ein sogenannter Medicane, also ein Hurrikan über dem Mittelmeer, zusammen. Der Tropensturm wird voraussichtlich ziemlich gravierende Auswirkungen haben...

Der Medicane entsteht aktuell zwischen Süditalien und Griechenland, wo das warme Meer auf kalte Luft trifft. Durch den großen Temperaturunterschied entstehen Wirbelstürme mit Windgeschwindigkeiten von 112 km/h.

Verantwortlich für das Wetterphänomen ist das Tiefdruckgebiet Numa, das auch in Deutschland für frostige Temperaturen sorgt. Bis zum Wochenende ist mit starkem Regen, Gewitter und Schnee zu rechnen. Im Gebiet des Medicanes werden sogar bis zu 200 Liter Niederschlag erwartet.