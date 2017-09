Troy Gentry: Country-Star stirbt bei Helikopter-Absturz

Troy Gentry, Teil des Duos "Montgomery Gentry", starb am Freitagmittag bei einem Hubschrauber-Absturz im US- Bundesstaat New Jersey. Die Band selbst gab das auf ihren Profilen in den sozialen Netzwerken und ihrer Website bekannt.

„Die Details des Absturzes sind noch unbekannt“, hieß es dort weiter. Die Band bestand aus Troy Gentry und Eddie Montgomery. Die Musiker hätten am Freitagabend in New Yersey einen Auftritt gehabt.

"Aktenzeichen XY ... ungelöst": Familienvater aus Velbert getötet!

Troy Gentry starb im Alter von 50 Jahren

Das Ende einer Ära: Das Duo hatte seir Ende der 90er Jahre rund ein Dutzend Alben veröffentlicht. Zu ihren bekanntesten Songs gehören "Something to Be Proud Of" und "If You Ever Stop Loving Me".

Troy Gentry wurde nur 50 Jahre alt.