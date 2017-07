TV-Koch Alexander Herrmann: Heimliche Hochzeit

Chapeau, dass 100 Gäste so still und leise sein können! Mit genau so vielen Menschen feierte TV-Koch Alexander Herrmann am Wochenende nämlich heimlich seine zweite Hochzeit.

Seine Freundin Hannah und er gaben sich im Wirsberger Schlossgarten das Ja-Wort. Die Braut wurde von Tischdecken abgeschirmt zum Hoteleingang gebracht, dennoch war zu erkennen, dass sie klassisch in weiß geheiratet hat. Der Bräutigam trug einen blauen Anzug.

Jorge Gonzáles gab Einblicke in die Trauung

Wie die Hochzeit ansonsten wohl ausgesehen haben mag verrät nur ein kleiner Instagram-Post von Jorge Gonzáles.

"Mr. Big" Chris Noth hat geheiratet

Seine Oma war für Alexander Herrmann wie eine Mutter

Der war nämlich einer der 100 geladenen Gäste, interessierte sich insgeheim aber nur für eine noch höhere Zahl. Und zwar: Das Alter von Alexander Herrmanns Oma. Die ist nämlich 102 Jahre alt und macht auf dem Instagram-Schnappschuss neben dem Mode-Experten noch eine super-Figur.

Oma Herta gehört zu den wichtigsten Menschen im Leben von Alexander Herrmann. Mit neun Jahren verlor der Koch seine Eltern bei einem Autounfall. Seitdem kümmerte sich seine Oma um ihn. Umso schöner ist es, dass sie diesen Tag im Leben ihres Zieh-Sohns noch erleben durfte.