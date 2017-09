TV-Schock: Dieser Sender wird eingestellt!

Die Fernsehlandschaft ist vielfältig. Ein Sender wird aber bald von der Bildfläche für immer verschwinden.

Seit dem Jahr 2000 ist N24 auf Sendung – das wird sich bald ändern! Denn N24 ist bald Geschichte: Zwar wird der Sender nicht komplett eingestellt, der Name aber schon.

N24 wird ab Mitte Januar künftig „WELT“ heißen, wie das Unternehmen jetzt bestätigte. "Die Umstellung erfolgt im Januar, weil wir inzwischen sicher sind, dass unsere Zuschauer diesen Schritt akzeptieren werden", sagt WeltN24-Geschäftsführer Torsten Rossmann gegenüber „DWDL“.

Am Programm wird sich erstmal nicht viel ändern: Morgens zeigt „WELT“ hauptsächlich Nachrichten, ab Mittag startet die Doku-Schiene. Und auch das Design soll weitgehend so bleiben. Änderungen soll es aber am Studio geben – und zwar noch in diesem Jahr. Die Umbenennung von N24 zu „WELT“ erfolgt am 18. Januar 2018.