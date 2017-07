TV-Schock! Läuft die Formel 1 nach 25 Jahren bald nicht mehr bei RTL?

Seit mehr als 25 Jahren läuft die Formel 1 bei RTL. Doch damit könnte nun bald nach mehr als zwei Jahrzehnten Schluss sein!

Der Motorsport läuft im Ausland, wie in Großbritannien, vorwiegend im Pay-TV - nur wenige Rennen werden noch im Free-TV gezeigt. Und genau dieses Modell könnte nun auch in Deutschland folgen.

Die Übertragunsrechte werden neu ausgeschrieben. Der neue Eigentümer will die Formel 1 den Pay-TV-Sendern künftig weltweit mehr Exklusivität geben. Sollte das auch in Deutschland kommen, würde RTL nicht mehr alle Rennen live übertragen, sondern nur noch die wichtigsten.

"Wir möchten so viele Zuschauer wie möglich und Fans auf allen Plattformen erreichen. Ob Free-TV, Pay-TV, digitale oder soziale Medien – all das gehört zum Mix dazu", sagte der Formel-1-Chef Carey zuletzt gegenüber Servus TV. Sollte die Formel 1 weitgehend aus dem Free-TV verschwinden, wäre das ein Schock für alle Motorfans, aber auch für RTL - vor allem, nachdem die Quoten in den vergangenen Monaten wieder deutlich gestiegen sind.