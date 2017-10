TV-Schock: Der nächste Sender wird eingestellt!

Die Fernsehlandschaft ist bald schon wieder um einen TV-Sender ärmer.

Die „Rheinische Post“ teilte in einer Erklärung mit, den Regionalsender Center.tv in Düsseldorf einstellen zu wollen. Grund für die Maßnahme sei das „stark verändernde Nutzungsverhalten der Leser und Zuschauer“, heißt es in einer Mitteilung.

Center.tv in Köln gab bereits 2016 seinen Betrieb auf – nun folgt also auch Düsseldorf. Bewegtinhalte aus der Region will die „Rheinische Post“ künftig verstärkt auf ihrer Website zeigen, aber nicht mehr im Fernsehen. „Neben Lokalem, News und Service wird künf­tig noch stärker die wirtschaftliche, kulturelle und gesellschafliche Vielfalt der Region Düsseldorf gezeigt“, teilt das Unternehmen mit.

Neben Center.tv haben es Regionalsender im Fernsehen immer schwerer – in den letzten Jahren wurden zahlreiche solche Kanäle in Deutschland eingestellt.