"Twin Peaks": Schauspieler Warren Frost ist tot

Er war Star der 90-er Jahre Kultserie "Twin Peaks" und spielte sich als Arzt und Gerichtsmediziner "Doc Hayward" in die Herzen seines Millionenpublikums: Schauspieler Warren Frost.

Jetzt ist der Hollywood-Star im Alter von 91-Jahren verstorben.

Wie sein Sohn Mark Frost gegenüber dem Fernsehnetzwerk "Showtime" bestätigte, verstarb der Schauspieler nach längerer Krankheit am Freitag in seinem Haus in Vermont.

In seiner Erklärung verlautete Mark Frost weiter, sein Vater habe seiner Familie beigebracht, dass ein Leben, das dem Erzählen der richtigen Wahrheiten gewidmet sei, eine bedeutende Veränderung im Leben anderer Menschen bewirken könne.

Seit 1958 war Warren Frost ein bekannter Fernseh-Schauspieler, als Darsteller in "Seinfeld" oder "Matlock" feierte er Erfolge.

Erst kürzlich kehrte der Serien-Star für die Fortsetzung von "Twin Peaks" in seiner Rolle als Will Hayward ans TV-Set zurück.

Warren Frost hinterlässt seine Frau und drei Kinder - und unzählige trauernde Fans.