Tyra Banks: Trennung von Freund Erik Asla

Fünf Jahre lang waren Topmodel Tyra Banks und ihr Freund Erik Asla ein Paar. Anfang 2016 wurde sogar ihr größter Traum wahr: Eine Leihmutter brachte ihren Sohn York zur Welt. Doch jetzt die traurige Nachricht: Wie die "New York Post" berichtet, gehen Tyra Banks und Erik Alsa ab sofort getrennte Wege!

Tyra Banks: So hat Baby York ihr Leben verändert

Tyra Banks und Erik Asla: Trennung nach 5 Jahren

Wie es in der "New York Post heißt, soll der Fotograf schon aus dem gemeinsamen Haus in Los Angeles gezogen sein. "Es ging ohne Drama ab und beide werden sich um die Erziehung ihres kleinen Sohnes kümmern", so ein Insider. Was genau zum Liebes-Aus geführt hat, ist allerdings nicht bekannt.

Tyra Banks und Erik Asla schweigen

Ein Statement zu der Trennung gibt es aktuell weder von Tyra Banks noch von Erik Asla. Doch wie es scheint, scheinen sie tatsächlich im Guten auseinander gegangen zu sein. Das Ex-Paar arbeitet weiterhin gemeinsam bei "America's Next Top Model".