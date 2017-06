Tyra Banks zeigt zum Vatertag zum ersten Mal ihren Sohn York!

Wie süß! Tyra Banks hat pünktlich zum Vatertag (in Amerika am vergangenen Wochenende) ein ganz besonderes Foto auf Instagram gepostet. Vor einem Jahr erblickte ihr Sohn York das Licht der Welt, außer einem Schnappschuss von der Seite nach der Geburt hat man den kleinen Mann jedoch noch nie gesehen. Bis jetzt, nun hat Tyra Banks doch ein Foto von York gepostete, auf dem man den kleinen Mann von vorne sieht. Dazu stehet geschrieben: „An all die wunderbaren Väter da draußen, die ihre Kinder genauso bedingungslos lieben, wie der Papa meiner Mama und auch mein Papa: Alles Gute zum Vatertag. York“. Was für ein zuckersüßer Gruß an den Papa.

Tyra Banks: So hat Baby York ihr Leben verändert

Der kleine York hat die Kulleraugen von Mama Tyra Banks

Der kleine Sohn von Tyra Banks und dem Fotografen Erik Asla wurde von einer Leihmutter ausgetragen. As Model konnte selbst kein Kind bekommen, mehrere Versuche es mit künstlicher Befruchtung doch noch zu schaffen, schlugen fehl. Umso glücklicher war Tyra Banks dann, als sie Söhnchen York dann endlich in den Armen halten konnte. Damals schrieb sie auf Instagram: „Das beste Geschenk, wofür wir so lange gebetet und woran wir so lange gearbeitet haben, ist endlich da. Er hat meine Finger und großen Augen, aber den Mund und das Kinn seines Vaters.“ Damals konnte man nicht viel von dem kleinen York sehen, Dank des aktuellen Fotos weiß man nun, dass er tatsächlich Mamas große Kulleraugen hat. Und vielleicht gönnt Tyra Banks ihren Followern ja bald wieder ein Foto von York. Spätestens zum nächsten Vatertag.