Tyrese Gibson hat geheiratet!

"Ja, ich will" - mit diesem kurzen aber bedeutungsvollem Satz verabschiedete sich jetzt der nächste Hollywood-Hottie vom Junggesellendasein. Tyrese Gibson ist vor den Altar getreten!

Am Valentinstag sagte Tyrese Gibson "Ja"

Still und heimlich heiratete Tyrese Gibson bereits am Valentinstag seine hübsche Freundin. Doch wer die Frau an seiner Seite ist, dass behält er für sich. Trotzdem liefert er selber wunderschöne Hochzeitsschnappschüsse auf seiner Instagram-Seite, die den wichtigsten Tag in seinem Leben zeigen. Tyrese und seine Frau strahlen bis über beide Ohren - fast noch mehr als die riesen Diamanten an ihren neuen Eheringen! "Am Valentinstag, den 14. Februar, haben wir Ja gesagt", schreibt Tyrese Gibson zu dem Video mit den Bildern.

Für Tyrese Gibson ist es die zweite Ehe

Es ist nicht das erste Mal, dass Tyrese Gibson den und fürs Leben schließt. Von 2007 bis 2009 war er mit Norma Gibson verheiratet. Die beiden haben auch eine gemeinsame Tochter, die 9-jährige Shayla Somer Gibson. Doch die Liebe hielt nicht ewig. Jetzt wagt es Tyrese Gibson noch einmal. Hoffentlich hat er diesmal mehr Glück...