Udo Lindenberg: Baby-Outing!

Udo Lindenberg ist einfach Kult! Seit Jahrzehnten ist er ein gefeierter Rockstar, außerdem ein erfolgreicher Autor und sogar Kunstmaler. Beruflich hat er eine steile Karriere hingelegt.

Und auch privat hat er sein Glück gefunden.

Udo Lindenberg: Seit 19 Jahren verliebt

Udo Lindenberg ist seit 19 Jahren mit Tine Acke zusammen. Verheiratet sind die beiden nicht. Und auch Kinder gibt es nicht. Aber wieso? Jetzt lüftet der Musiker das Geheimnis! "Das ist doch nix für 'n Indianer-Streuner wie mich, Ehe und bordeigene Kids. Ich habe mein Leben schon ganz früh in den Dienst des Rock'n'Roll gestellt", verrät Udo Lindenberg offen gegenüber "Gala".

Udo Lindenberg: "Promikinder haben es schwer!"

Udo Lindenberg hat sich früh für seine Karriere und sein Leben als Rockstar entschieden. Ein Mann, ein Wort. Außerdem findet der Rocker, dass Promikids es einfach nicht leicht haben!"Promikinder haben es oft ganz schön schwer. Dann setzt man so 'nem Lindenzwerg 'nen Hut auf und sagt ihm: ,Nun, sing mal so schön wie dein Alter!' Haha", so Udo Lindenberg weiter.