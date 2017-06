UFC-Kämpfer Tim Hague stirbt nach K.O.

Es ist das dramatische Ende eines Box-Kampfes! Am stand UFC-Kämpfer Tim Hague gegen Adam Braidwood im Ring - er verlor durch technisches K.O. Nun ist er tot!

Tim Hague starb an den Folgen einer Hirnblutung

Wie die "Bild" berichtet, ist Tim Hague an den Folgen einer Hirnblutung gestorben. Am Sonntag bestätigte seine Schwester Jackie Neil die traurigen Neuigkeiten: „Traurigen Herzens müssen wir mitteilen, dass Tim verstorben ist. Er war von seiner Familie umgeben und hörte seine Lieblingslieder. Wir werden ihn so sehr vermissen.“

Tim Hague wurde nur 34 Jahre alt

Wie die "Daily Mail" berichtet, bekam Tim Hague nach seinem K.O. sofort ärztliche Hilfe. Im Krankenhaus wurde dann eine Hirnblutung bei dem Sportler diagnostiziert. Tim Hague wurde sofort operiert, doch auch die OP konnte den Boxer nicht mehr retten. Er wurde nur 34 Jahre alt.