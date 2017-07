Jugendliche schießen Hunde-Welpen mehrfach in den Kopf

Jugendliche schießen Hunde-Welpen mehrfach in den Kopf

Es klingt wie eine Szene aus einem Horror-Film - ist jedoch bittere Realität: Humpelnd und mit einem riesigen Loch im Kopf kommt ein kleiner streunender Welpe auf Amal Andari und ihre Freundin zu.

Die Frauen trauen ihren Augen nicht. "Wir haben ein Loch in seinem Kopf gesehen", sagte Andari laut dem Online-Portal "Animals Lebanon". Dass der Hund Hilfe benötigte war offensichtlich, was ihm jedoch schreckliches zugestoßen war, erfuhren die Frauen erst, nachdem sie ihn in eine Klinik gebracht hatten.

Demi Lovato trauert um ihren Hund

Dem Welpen wurde mehrfach in den Kopf geschossen

Unbekannte hatten dutzende Male auf den kleinen Streuner geschossen. In seinem Kopf und auch in seinem übrigen Körper fanden die Ärzte Schrotkugeln. Eine hatte die Hunde-Dame sogar am Auge verletzt. Sie wird für immer auf einem Auge blind bleiben. Außerdem hatte der Hund sich mit einem lebensbedrohlichen Virus infiziert.

"Wir denken, dass sich ein paar Jugendliche einen Spaß daraus gemacht haben, auf ihn zu schießen", sind sich die Frauen einig. Ein Spaß, der um nichts in der Welt nachzuvollziehen ist.

Die Kugeln müssen im Körper der Hündin bleiben

Um weiteren Verletzungen aus dem Weg zu gehen, entschied ein Arzt, die Kugeln nicht aus dem Körper des Tieres herauszuoperieren. Stattdessen muss der Welpe Antibiotika nehmen und seine Wunde wird regelmäßig von den Ärzten gereinigt.

Obwohl der kleine Hund durch die Kugeln in seinem Körper nun für immer an die Schreckens-Tat erinnert wird, hat er doch Grund zur Freude. Denn: Hätten die beiden Frauen nicht sofort reagiert und ihn in eine Klinik gebracht, würde er jetzt ganz sicher nicht mehr leben.

Sie hat schon ein neues Zuhause

Und es gibt noch eine weitere Glücks-Nachricht für das Tier: Über das Internet-Portal konnte die Hündin bereits ein neues Zuhause finden. Dort kann sie jetzt hoffentlich endlich zur Ruhe kommen. Und sogar einen Namen hat der süße Welpe schon: Bondok. Ein kraftvoll klingender Name. Passend für so eine Kämpferin, wie diese kleine Hündin.