Und Tschüss: Die Sommerzeit soll abgeschafft werden

Am Sonntag ist es wieder so weit: Die Sommerzeit ist zu Ende. Die Uhren werden wieder umgestellt und wir bekommen eine Stunde „geschenkt“. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren wieder von 2 auf 3 Uhr gestellt. Digitale Uhren stellen sich automatisch um, der Rest muss es manuell machen. Aber ist die Sommerzeit noch notwendig?

EU-Kommission prüft Abschaffung der Sommerzeit

Durch die EU-Kommission wird nun geprüft, ob es auch im nächsten Jahr wieder zu einer Zeitumstellung kommen soll. Dabei wird nun die Abschaffung, unter der Berücksichtigung aller verfügbaren Informationen, geprüft. Sobald es ein Ergebnis gibt, soll auch die Öffentlichkeit darüber informiert werden.

Die Sommerzeit gibt es seit dem ersten Weltkrieg

Während des ersten Weltkrieges wurde die Sommerzeit in Deutschland eingeführt. Zwischen den Weltkriegen und nach dem zweiten Weltkrieg entschloss man sich gegen eine Zeitumstellung. Erst seit 1980 gibt es wieder Unterschiede zwischen Sommer- und Winterzeit. Damals kam es zur Einführung, um das Tageslicht besser zu nutzen.