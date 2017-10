Nach Unfall in ARD-Show: Schock-Diagnose für Peter Kraus!

Nach Unfall in ARD-Show: Schock-Diagnose für Peter Kraus!

Schock in einer ARD-Show: Bei "Spiel für Dein Land" kam es zu einem dramatischen Zwischenfall.

Peter Kraus hat sich in der Sendung schwer verletzt. Die Rock’n’Roll-Legende hat einen Schulterbruch erlitten und musste nach der Show direkt in ein Krankenhaus gebracht werden.

"Leider hat es meine rechte Schulter erwischt, ich muss operiert werden. Ich war die ganze Nacht in der Klinik, habe Schmerzmittel bekommen", sagt Peter Kraus in der "Bild"-Zeitung.

Peter Kraus musste bei "Spiel für dein Land" herabstürzende Steine fangen - dabei kam es zu einem heftigen Zusammenstoß. "Der Unfall war einfach ein unglücklicher Zufall. Wenn wir in so einer Live-Sendung auftreten, dann geben wir dem Affen natürlich Zucker. Aber es wäre besser gewesen, wenn ich auf Axel gesprungen wäre statt umgekehrt. Der Axel hat ja doch ein ganz schönes Gewicht, ich bin viel leichter", so der Sänger weiter.

Zwar war Peter Kraus bis zum Ende der Sendung zu sehen, doch nach dem Ende wurde er sofort behandelt. Der Sänger selbst nimmt es aber locker.