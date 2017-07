Unfall-Horror auf der A9 in Bayern: Reisebus in Flammen!

Wie schrecklich! Ein Reisebus ist am Montagmorgen gegen sieben Uhr auf der A9 Richtung Nürnberg Höhe von Münchberg (Landkreis Hof) auf einen Sattelzug aufgefahren. Durch den Unfall geriet der Bus in Brand. An Bord des Reisebusses waren zwei Fahrer und 46 Passagiere, davon wurden 31 Menschen teilweise schwer verletzt, 17 der Passagiere werden aktuell noch vermisst. Die Polizei geht aktuell sogar von Toten aus, Polizeisprecherin Anne Höfer sagte "Bild" gegenüber: "Wir können nicht ausschließen, dass die 17 es nicht mehr aus dem Bus geschafft haben."

Der Reisebus brannte komplett aus

Der Reisebus konnte mittlerweile komplett gelöscht werden, die A9 wurde in Richtung Süden komplett gesperrt. Der Reisebus brannte komplett aus. Wie es zu dem Horror-Crash gekommen ist, muss noch geklärt werden.