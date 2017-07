Unter der Nadel: Kim Gloss lässt sich die Augenbrauen tätowieren

Erst vor wenigen Wochen gestand Kim Gloss, dass sie es mit ihren Lippen etwas übertrieben habe und vorerst nichts mehr an sich verändern wolle. Inzwischen scheint die Sängerin allerdings schon wieder anders über das Thema zu denken und unterzog sich einer weiteren Beauty-Behandlung.

Ein Beitrag geteilt von Kim Gloss (@kim_glossofficial) am 30. Jun 2017 um 10:26 Uhr

Auf ihrer Instagram-Seite teilte sie ihren Fans mit, dass sie sich die Augenbrauen hat tätowieren lassen. Mit der Micoblading-Technik wurden dabei einzelne Härchen gezeichnet, um die spärlichen Augenbrauen der 24-Jährigen aufzufüllen. In Zukunft kann Kim sich morgens also einen zusätzlichen Schritt vor dem Badezimmerspiegel sparen.

In Zukunft möchte die Ex von Rocco Stark sich auch vermehrt auf Beauty-Tipps für ihre Fans konzentrieren. "Ab Dienstag findet ihr auf meinem neuen Instagramprofil Beauty- und Haarvideos sowie jede Menge DIY-Videos. Ich freue mich auf eine tolle Zeit mit euch", verkündete sie am Freitag stolz.