"Unter Uns": Aaron Koszuta steigt aus!

Knapp ein Jahr spielte Aaron Koszuta den Valentin Huber bei "Unter Uns". Jetzt sagt er offiziell "Tschüss". Er steigt aus der Serie aus!

"Unter Uns": Valentin geht auf die Polizei-Akademie

Wie RTL bestätigt, verlässt Aaron Koszuta die Serie bereits in der Folge am 17. Oktober. Valentin kehrt der Schillerallee den Rücken und geht nach Hamburg um dort auf die Polizei-Akademie in Hamburg zu gehen. Für den Blondschopf ist es keine einfache Entscheidung! Der Abschied von seiner Mutter und auch seinen Freunden fällt ihm unglaublich schwer.

"Unter Uns"-Star Aaron Koszuta: "Es war eine geile Zeit!"

Und auch für Schauspieler Aaron Koszuta war der letzte Drehtag nicht leicht. "Die nächsten Tage werde ich merken: Da fehlt so ein bisschen dieses tägliche Sehen von Kollegen und vielen Freunden", erklärt er gegenüber RTL. Die Zeit bei "Unter Uns" wird ihm immer gut im Gedächtnis bleiben. "Die Zeit bei Unter Uns" war für mich wie ein Abenteuer. Es war immer Halligalli, es war immer etwas los. Es war eine geile Zeit", schwärmt er weiter.

Wie es jetzt für ihn weitergeht, ist nicht bekannt. Doch ein Comeback in der Serie ist nicht ausgeschlossen, schließlich zieht Valentin nur in eine andere Stadt und kann jeder Zeit wieder in die Schillerallee zurückkehren...