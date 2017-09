Unter Uns: Alexander Milo ist der Neue!

Da dürften die Herzen der weiblichen "Unter Uns"-Fans gleich etwas schneller schlagen! Hottie Alexander Milos steigt ab dem 8. September in die Serie ein. Und manch einem dürfte er bereits bekannt sein!

Alexander Milo spielte schon bei GZSZ

Alexander Milo war bereits in einigen TV-Produktionen zu sehen. So stand der zum Beispiel für "Der Lehrer", "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Großstadtrevier" vor der Kamera. Bei "Unter Uns" schlüpft Alexander Milo in die Rolle des attraktiven Jakob Huber. Jakob ist der kleine Bruder von Benedikt Huber und arbeitet als Kriminalhauptkommissar. Er kommt mit einem Undercover-Auftrag in die Schillerallee. Davon darf aber niemand etwas wissen, deswegen gibt er sich als Treuetester aus.

Saskia Wiegel verliebt sich in Jakob

Das der Schönling bei den Ladies in der Schillerallee gut ankommt, ist nicht verwunderlich. Saskia Weigel verliebt sich sofort in Jakob. Doch finden die beiden zusammen?

"Unter Uns", Mo-Fr, 17.30 Uhr, RTL