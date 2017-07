Unter Uns: Antonia Michalsky steigt ein

Die Familie Weigel bekommt Zuwachs! Doch bei "Unter Uns" ist nicht etwa ein Baby unterwegs - Pacos Halbschwester Saskia Weigel kommt in die Schillerallee. Die wird von der hübschen Schauspielerin Antonia Michalsky gespielt.

Saskia Weigel wuchs ohne Vater auf

Saskia Weigel hat ihren Vater nie kennengelernt. Der verließ ihre Mutter, als die noch schwanger war. Sie ist mit ihrer Mutter in Baden-Baden aufgewachsen. Doch das Schicksal meinte es nicht gut mit ihr: Saskias Mama ist unerwartet an Krebs gestorben. Ein schwerer Schlag für sie. Ob sie deswegen ihren Halbbruder aufsucht? Was Saskia Weigel in die Schillerallee treibt ist nicht bekannt. Doch es würde niemanden wundern, wenn ihr Auftauchen das Leben der Familie Weigel auf den Kopf stellt.

Antonia Michalsky spielte vor allem Theater

Vor ihrer Serienrolle war Antonia Michalsky vor allem auf den Theaterbühnen unterwegs. Spielte in Stücken wie "Vier Könige" oder "Antigone". Jetzt wagt sie den Schritt vor die Kamera.