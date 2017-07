"Unter uns": Flugzeugabsturz! Stirbt Caro den Serientod?

Dramatische Szenen bei „Unter uns“: Ein Ausflug zum Fallschirmspringen endet für Caro und Malte in einem Alptraum!

Von Hans Langer werden sie von einer Waffe angegriffen, welcher auf der Suche nach ihrem Geld aus dem Lottogewinn ist. Nun bedroht er die beiden – Caro kann sich in letzter Minute in das Flugzeug retten, doch Malte wird angeschossen.

Nachdem Caro in den Flieger geflüchtet ist, fliegt der Pilot los. Wie sich erst später in der Luft herausstellt, hat Hans Langer das Flugzeug am Boden angeschossen. Die Maschine wurde dadurch beschädigt!

Dann fängt eine Tragfläche Feuer, der Motor säuft ab und der Pilot verliert komplett die Kontrolle über die Maschine. Dann stürzt das Flugzeug ab! Wird Caro bei dem Absturz nun ums Leben kommen? Wie es weitergeht, zeigt RTL um 17:30 Uhr bei RTL.