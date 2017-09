"Unter uns": Doppel-Ausstieg!

Schock für die Fans von „Unter uns“: Gleich zwei Hauptdarsteller steigen aus der RTL-Serie aus!

Bei „Unter uns“ will Caro ihren großen Traum verwirklichen und geht nach Südafrika – damit verlässt sie die Schilerallee. Sie geht aber nicht alleine: Malte wird sie dabei begleiten! Die beiden Schauspieler Ines Kurenbach und Stefan Bockelmann werden damit die Serie verlassen. Die beiden „Unter uns“-Stars standen das letzte Mal am 18. September 2017 für die Serie vor der Kamera.

MG RTL D / Stefan Behrens

Ines Kurenbach will mehr Zeit mit der Familie verbringen. "Meine Tochter kommt in die Schule und mein Mann verändert sich beruflich. Er hat mir die letzten drei Jahre den Rücken frei gehalten, damit ich in Köln arbeiten kann, jetzt ist er an der Reihe. Ich freue mich darauf, eine Zeit lang 'nur' Hausfrau und Mutter sein zu dürfen“, sagt sie im Interview mit RTL.

Die Schauspielerin richtet auch einige Worte an ihre Fans: "Ich hoffe, dass meine Fans meine Entscheidung verstehen und bedanke mich für ihre Treue und lieben Worte, die mich die letzten Jahre begleitet haben."