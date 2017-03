"Unter Uns": Mordanschlag auf Tobias?

Riesen Schock bei "Unter Uns"! Tobias (Patrick Müller) bringt sich in große Gefahr. Seit einiger Zeit lässt er sich in die kriminellen Machenschaften seines Mandanten Opitz hineinziehen. Jetzt will er aussteigen. Das teilt er seinem Handlanger auch mit. Doch genau diese Entscheidung könnte sein Todesurteil bedeuten!

Wird Opitz Tobias umbringen?

Nach der klaren Ansage fürchtet Tobias um sein Leben. Er hat keine ruhige Minute mehr und sogar Albträume quälen ihn! In einem Traum sieht er, wie Opitz' Handlanger ihn mit Beton an den Füßen im Rhein versenken will. Jedes Geräusch bringt Tobias fast zum ausflippen. Aus Sorge um sich selbst, wendet er sich deswegen sogar an den Staatswanwalt und erklärt ihm, dass er von seinem Mandanten bedroht wird!

Tobias hat Angst: "Opitz will mich kaltmachen!"

Als Eva Tobias besucht, macht er seinem Kummer Luft und erzählt ihr, welche Gedanken ihn quälen. "Opitz will mich kaltmachen", sorgt er sich. Für Eva ist die Beichte ein großer Schock. Sie ist sich sicher, dass Opitz den Ausstieg nicht ungestraft lässt: "Du weißt einfach schon zu viel." Als die Blondine dann auch noch von dem Staatsanwalt erfährt, ist auch ihre Sorge groß: "Du hast die Staatsanwaltschaft auf Opitz angesetzt? Offenbar willst du wirklich als Leiche enden!"

Tobias will fliehen

Aus Angst will Tobias aus der Schillerallee fliehen, mit der Hoffnung, so Opitz zu entkommen. Doch Opitz' Handlanger ist ihm dicht auf dem Fersen. Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Doch wird Tobias es überleben?

Unter Uns, Mo-Fr, 17.30 Uhr, RTL