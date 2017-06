Unter Uns: Plant Stefan Bockelmann schon sein Comeback?

Stefan Bockelmann verkündete gerade erst sein Serien-Aus als Malte Winter bei "Unter Uns". Ein Schock für alle Fans, schließlich war Malte Winter seit 16 Jahren der Liebling der Serie. Doch jetzt können sie hoffen! Denn Stefan Bockelmann spricht schon von einem Comeback.

Stefan Bockelmann: "Ein Wiedersehen ist ja nicht ausgeschlossen."

Im Interview mit RTL erklärte Stefan Bockelmann zu seinem Ausstieg: "Sofern ich das sagen darf, gibt es sogar ein großes Happy End – für die Liebe. Nur nicht in der Schillerallee. Ich hoffe, dass die Zuschauer mein Aussteigen aus der Serie auch mit einem lachenden Auge sehen werden." Und dann lässt er die Bombe platzen: "Ein Wiedersehen ist ja nicht ausgeschlossen."

So so, scheint als wolle Stefan Bockelmann nicht endgültig Tschüss sagen. Ob es schon konkrete Pläne für ein Comeback gibt? Wer weiß!

Stefan Bocklemann: Jetzt stehen andere Projekte an

Doch bevor er eventuell wieder für "Unter Uns" vor die Kamera tritt, kümmert er sich erst einmal um andere Projekte. "Ich werde im kommenden Herbst erneut in der Komödie Düsseldorf auf der Bühne stehen. Darauf freue ich mich sehr. Und ich schreibe gerade an meinem ersten Buch "Alles bleibt '", so Stefan Bocklemann zu RTL. Seine Fans müssen also nicht auf ihren Liebling verzichten...