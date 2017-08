"Unter uns": Quoten-Krise! Droht der RTL-Serie das Aus?

„Unter uns“ ist bei RTL nicht mehr wegzudenken. Seit mehr als 20 Jahren läuft die Serie schon bei RTL.

Eigentlich war „Unter uns“ ein sicherer Quoten-Gigant, seit einigen Wochen steckt die Serie jedoch in der Krise. Grund dafür ist das Nachmittagsprogramm bei RTL – Sendungen wie „Verdachtsfälle“ erreichen zuvor kaum noch mehr als 6 Prozent. Das zieht auch „Unter uns“ gewaltig nach unten!

In der vergangenen Woche lag keine einzige Episode über dem Senderschnitt und erreichten nur rund 10 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern, wie „Quotenmeter“ berichtet. Anfang Juli lag der Schnitt noch bei rund 14 Prozent.

RTL hat schon länger am Nachmittag zu kämpfen. Gegen Shows wie „Bares für Rares“ im ZDF oder „Shopping Queen“ bei Vox kommt der Sender nicht an. Das sorgt zeitgleich auch für eine Quoten-Krise bei „Unter uns“, da das Vorprogramm extrem schwach ist. Eingestellt wird die Serie definitiv nicht, dennoch sollte der Sender sein Programm in der Daytime überdenken…