"Unter Uns"-Schock: Paco erleidet einen Herzstillstand!

Für den Traum endlich wieder Laufen zu können, würde Paco wirklich alles tun. Deswegen lässt er sich auch auf eine Operation ein, die für ihn gefährlich werden könnte. Er lässt sich durch nichts davon abbringen und ignoriert die Sorgen seiner Freunde. Doch sie haben mit ihren Bedenken nicht ganz Unrecht. Denn während der OP kommt es zu Komplikationen!

Unter Uns: Während Pacos OP kommt es zu Komplikationen

Schon von Anfang an wusste Paco, dass die Operation gefährlich ist. Wenn es zu Komplikationen kommt, könnte er vom Hals ab gelähmt sein! Er stimmt trotzdem zu. Und so nimmt das Drama seinen Lauf. Während der OP erleidet Paco einen Herzstillstand! Er schwebt in Lebensgefahr! Wird Paco die OP überleben?

Die Antwort gibt es Mo - Fr, um 17.30 Uhr auf RTL.