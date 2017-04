"Unter Uns"-Schock: Ute bricht plötzlich bewusstlos zusammen!

Endlich ist es soweit: Ute (Isabell Hertel) wird mit Wehen ins Krankenhaus eingeliefert - das Baby kommt. Doch die Geburt nimmt eine dramatische Wende!

Ute braucht einen Not-Kaiserschnitt

Ausgerechnet als Utes Wehen einsetzen, bleibt sie mit Eva (Claudelle Deckert) im Aufzug stecken. Zum Glück schaffen es die beiden aber rechtzeitig ins Krankenhaus. Dort dort erwartet Ute die nächste Hiobsbotschaft. Die Herztöne ihres Kindes verlangsamen sich und die Ärzte entscheiden sich für einen Not-Kaiserschnitt.

Unter Uns: Drama um Utes Baby!

Nach der Geburt bricht Ute plötzlich zusammen

Doch es geht alles gut! Das Baby kann ohne weitere Komplikationen geholt werden! Dann der nächste Schock: Das Kind wird nach dem Kaiserschnitt sofort weggebracht und Ute ist sich sicher: Irgendetwas stimmt mit ihrem Kind nicht. Und als wäre diese Situation nicht schon schwierig genug, schlägt auch noch ein Blitz im Krankenhaus ein und Till (Ben Rüdinger), der Vater von Utes Baby, bleibt mit einer schwangeren Frau im Aufzug stecken.

Am Ende kann Ute ihre Tochter aber endlich in die Arme nehmen. Sie entscheidet sich für den Namen Maja und erfährt außerdem, dass die Kleine keine Trisomie hat! Sie ist so voller Glück, dass sie sogar Till nach langem Hin und Her als Vater eintragen lassen will. Doch das Glück hält nicht lange. Als Eva nämlich ihre Bedenken wegen der Vaterschaft von Till äußern will, kommt es zu Drama: Ute bricht plötzlich bewusstlos zusammen. Wie schlimm steht es um die frischgebackene Mutter?

