"Unter Uns"-Star Madeleine Niesche steigt bei "Rote Rosen" ein

Ein Neuzugang für die Telenovela "Rote Rosen". Im Februar 2018 wird Schauspielerin Madeleine Niesche die Rolle der Keramikmeisterin Sonja Pasch übernehmen. Und einigen Fans dürfte der Star bereits aus einer anderen Soap bekannt sein!

2010 spielte Madeleine Niesche bei "Unter Uns"

Vor sieben Jahren stand Madeleine Niesche für die Serie "Unter Uns" vor der Kamera. Dort spielte sie Dr. Ira Scholl. Auch bei "Wilsberg" und "Soko Köln" war die Aktirce bereits zu sehen. Ansonsten war Madeleine viel auf den Theaterbühnen unterwegs.

Sonja Pasch ist die Schwester von Gregor (Wolfram Grandezka)

In ihrer Rolle als Sonja Pasch will sie das alte Familienunternehmen in ihrer alten Heimat wieder zum Erfolg bringen. Sie ist die Schwester von Gregor Pasch (Wolfram Grandezka) und will ihm so unter die Arme greifen.