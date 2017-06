"Unter uns": Stefan Bockelmann steigt nach 16 Jahren aus!

Stefan Bockelmann aka Malte Winter ist bei „Unter uns“ nicht mehr wegzudenken. Umso mehr dürfte diese Nachricht die Fans schocken: Der Schauspieler steigt nach 16 Jahren aus der Daily-Soap aus!

Dass der Schauspieler aussteigt, hat vor allem private Gründe. Stefan Bockelmann will künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. „Meine Frau und ich feiern dieses Jahr am 15. Juni unseren 15. kirchlichen Hochzeitstag. Darauf sind wir besonders stolz. Das ist leider in unserer heutigen schnelllebigen Zeit auch nicht mehr so selbstverständlich. Gerade auch in meiner Branche. In den vergangenen Jahren ist mir mehr und mehr klar geworden, wie wichtig mir meine Frau und meine beiden Kinder sind. Ich war die vergangenen Jahre immer nur unterwegs und habe sehr viel Familien-Zeit für den Beruf geopfert“, sagt er gegenüber RTL.

Zwar steigt er vorerst bei „Unter uns“ aus, er selber spricht jedoch nur von einer Pause – ein Comeback ist daher nicht ausgeschlossen. „Malte Winter wird nicht sterben. Sofern ich das sagen darf, gibt es sogar ein großes Happy End – für die Liebe. Nur nicht in der Schillerallee. Ich hoffe, dass die Zuschauer mein Aussteigen aus der Serie auch mit einem lachenden Auge sehen werden. Ein Wiedersehen ist ja nicht ausgeschlossen“, so Stefan Bockelmann. Bis September ist er noch bei „Unter uns“ zu sehen.