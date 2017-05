"Unter Uns": Werden Tobias und KayC ein Paar?

Oh la la, da geht doch was! Funkt es etwa plötzlich zwischen Tobias und KayC? Eigentlich hat Tobias bislang kein Interesse an der Cousine von Elli gezeigt. Doch zugedröhnt mit halluzinogenen Pilzen, wirft er überraschend eine Blick auf sie.

Und das entgeht natürlich auch KayC nicht! Sie heizt Tobias weiter ein und spielt ihre Spielchen. Das macht Tobias immer mehr an. Und dann passiert es wirklich!

Tobias und KayC haben Sex

Tobias und KayC landen im Bett und haben Sex! Doch wird aus dem One Night Stand auch die große Liebe? Und können sich die beiden nach dem Drogetrip überhaupt noch an die Nacht erinnern?

Amfangs sieht es jedenfalls nicht so aus. Denn auch Paco liegt neben den beiden im Bett und zunächst glauben alle, dass Paco und KayC Sex hatten. Das führt sogar zur Trennung von Elli! Klärt sich die Situation am Ende auf?

Die Antwort gibt es bei "Unter Uns", Mo-Fr, 17.30 Uhr, RTL