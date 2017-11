Untreue-Enthüllung! So wild treibt es Beatrice Egli

Mit dieser Beichte hätte bei der süßen Sängerin nun wirklich keiner gerechnet! Unschuldig ist definitiv anders...

Hat sie eine heimliche Liebe oder hat sie keine? Diese Frage beschäftigt Fans von Beatrice Egli seit Jahren! Denn schon im Januar 2014 trennte sie sich nach fünf Jahren von ihrem damaligen Freund Reto (40). Seitdem wurden ihr zwar viele Liebschaften nachgesagt, bestätigt hat sie bisher jedoch keine davon. Doch jetzt endlich packt die Schweizer Sängerin über ihr Liebesleben aus – und erzählt wirklich alles!

Beatrice Egli auf der Suche nach der großen Liebe

Beatrice Egli lässt nichts anbrennen

„Ich bin offizieller Single“, so die sympathische Blondine. Doch das heißt nicht, dass sie sich nicht mit Männern treffe. „Ich date ab und an mal jemanden, aber da ist noch nichts Längerfristiges herausgekommen.“ Für Beatrice kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, denn sie hält sich derzeit gleich ein paar Möglichkeiten offen: „Ich date gerade mehrere und weiß noch nicht, ob mehr daraus wird“, sagt sie und geht sogar noch weiter: „Das ist auch das Schöne am Single-Leben. Man lernt viele neue Menschen kennen und merkt, was man will und was nicht.“

Wow! Offene Worte, die man von der 29-Jährigen so nicht erwartet hätte. Die aber auch zeigen, wie sehr sich die Schweizerin nach einer neuen Liebe sehnt. Kein Wunder, Anfang des Jahres wurde sie zum zweiten Mal Tante. Sie liebt die Kinder ihres Bruders und wünscht sich, irgendwann auch einmal Mutter zu sein.

Ihr Herzblatt sollte eines auf jeden Fall schon mal können: gut küssen, denn „das ist sehr wichtig“...