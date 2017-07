Unwetter-Chaos: Frau wird von Baum erschlagen!

Am Mittwoch ist ein heftiges Unwetter über Deutschland hinweggezogen. Dabei kam eine Frau ums Leben!

Vollgelaufene Keller, überschwemmte Straßen und Blitzeinschläge – das Unwetter hat für viel Chaos gesorgt. Besonders schlimm war es in Köln, wo sämtliche Straßen und Gleise unter Wasser standen – der Verkehr ist regelrecht zusammengebrochen. Später zog die Gewitterfront in Richtung Osten, wo es nachts in Brandenburg und Berlin heftig wütete.

Bei dem Unwetter ist auch eine Frau ums Leben gekommen. Eine 51-Jährige wurde in Dortmund von einem umstürzenden Baum getroffen und ist kurz danach gestorben. „Von einem Baum löste sich ein Ast und fiel auf die Frau“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in der „Bild“.

In Berlin ist eine S-Bahn gegen einen umstürzenden Baum gefahren. Alle Passagiere mussten aussteigen – es wurde niemand verletzt. Die Bahn wurde beschädigt und konnte nicht mehr weiterfahren.