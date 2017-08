Unwetter: Heftige Regenphase vermiest das Wochenende

Pünktlich zum Wochenende legt der Sommer eine Pause ein. Samstag und Sonntag wird es nass - allerdings nicht überall in Deutschland...

Hurrikan Gert nimmt Kurs auf Europa

Am schlimmsten ist der Süden des Landes betroffen. " Der Süden Deutschlands bekommt bis weit in den Samstag hinein zum Teil kräftigen Dauerregen ab. Hier können lokal über 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter vom Himmel kommen ", so Diplom-Meteorologe Dominik Jung gegenüber "Bild". Im Nordosten sieht es allerdings nicht wesentlich besser aus.

Ob der Sommer in diesem Jahr noch mal zurückkehrt, ist ungewiss. " Ein beständiges Schönwetterhoch wird sich in diesem Sommer wohl nicht mehr einstellen ", so der Experte.

Auch in der nächsten Woche wird ein Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern erwartet. Der Sommer bleibt sich dieses Jahr also treu...