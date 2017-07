Unwetter-Schock: Es drohen Erdrutsche und Sturzfluten!

Deutschland versinkt im Regen-Chaos! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor allem in Brandenburg und Berlin bis Donnerstag vor heftigen Dauerregen.

Nicht nur im Osten, sondern auch in der Mitte und in Norddeutschland ist es ziemlich nass. Pro Quadratmeter können bis zu 150 Liter fallen! Es stehen sämtliche Keller und Straßen unter Wasser, auch der Verkehr ist stark beeinträchtigt.

Durch den anhaltenden Regen steigt nicht nur die Gefahr von Hochwasser, sondern auch Erdrutschen! "Es können zum Beispiel Erdrutsche auftreten“, warnt der Deutsche Wetterdienst in seiner aktuellen Unwetterwarnung.

Neben Erdrutschen sind auch Sturzfluten denkbar. Derzeit regnet es so viel, wie sonst im ganzen Monat – und so soll es auch erstmal weitergehen. Bis Donnerstag bleibt es ziemlich nass, erst am Wochenende wird das Wetter wieder deutlich schöner und vor allem auch wärmer. Bis dahin sollten wir den Regenschirm nicht vergessen…