Unwetter-Schock: Tischtennisballgroße Hagelkörner und Gewitter

Das war's wohl schon wieder mit dem Sommer: Während es am Dienstagmorgen in Deutschland noch sonnig und warm ist, bringt die Hitze am Abend Gewitter und sogar tischtennisballgroße Hagelkörner mit sich.

Die Gewitter entwickeln sich laut dem "Deutschen Wetterdienst" ab Mittag von Westen und Nordwesten her. Am Nachmittag sollen sie stärker werden und damit auch richtig gefährlich: Die Gewitter können mit Starkregen, großkörnigem Hagel (bis zu drei Zentimeter Durchmesser, ein Tischtennisball ist vier Zentimeter groß) und schweren Sturmböen einhergehen. Außerdem wird heftiger Starkregen vorhergesagt.

Unwetter: 200-Liter-Starkregen befürchtet

Im Osten Deutschlands ist das Wetter besser

Glück hat, wer im Osten wohnt: Dort bleibt es wahrscheinlich bis in die Abendstunden gewitterfrei, und auch im Süden entwickeln sich am Nachmittag nur einzelne Gewitter, hauptsächlich über dem Bergland.

In der Nacht zum Mittwoch soll es dann jedoch auch im Süden düster werden: Die Gewitter greifen auf die Ost- und Südhälfte über, wobei dort vor allem in der ersten Nachthälfte Unwetter auftreten können. Im Laufe der Nacht wird es dann wieder besser.