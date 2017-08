Unwetter-Alarm: Warnung vor Erdrutschen!

Der Regen will in diesem Sommer einfach kein Ende nehmen: Schon wieder drohen heftige Regenfälle in Deutschland!

Gegen Mittag soll es die ersten Regenfälle im Osten geben, danach beruhigt sich das Wetter wieder etwas – bevor es in der Nacht dann erneut richtig losgeht! In der Nacht zum Freitag drohen vielerorts heftige Gewitter, Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Zwischen 20 und 35 Liter pro Quadratmeter sollen innerhalb von sechs bis zwölf Stunden fallen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Es muss erneut mit Überschwemmungen gerechnet werden und auch Erdrutsche sind nicht ausgeschlossen.

In den kommenden Stunden braut sich wieder was zusammen. Nicht nur im Osten, sondern auch im Süden und in der Mitte drohen heftige Gewitter. Am Freitag geht es weiter – dann sind vor allem Thüringen und Sachsen betroffen. Zum Wochenende soll sich das Wetter wieder etwas beruhigen.