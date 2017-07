Unwetter-Warnung! Gewitter-Cluster erschüttern Deutschland - Der strahlend blaue Himmel, der uns am Donnerstagmorgen erwartete täuscht. Besonders in der südlichen Hälfte Deutschlands soll es noch gewaltig krachen. Bei über 30°C werden ab Nachmittag heftige Gewitter erwartet. Und die Gewitter seien gefährlich, wie Focus.de warnt. Es wird bei den Hitzegewittern mit orkanartigen Windböen und schwerem Hagel gerechnet.

Besonders betroffen seien der Schwarzwald und der Bayrische Wald. Die Unwetterfront zieht am Donnerstagnachmittag vom Rheinland nach Osten in Richtung Thüringen und Nordbayern rüber. Bis in die Nacht sollen die Gewitter-Cluster in Deutschland wüten, ehe es weiter nach Osten abzieht.

Am Freitag kommt es dann erneut zu Unwettern. Erneut treten Starkregen, schwerer Hagel und Sturmböen auf. Am Samstag soll sich das Wetter zwischenzeitlich beruhigen, ehe am Sonntag erneute Gewitter den Süden und den Westen Deutschlands heimsuchen. Immerhin werden bei all dem Unwetter trotz allem warme Temperaturen vorhergesagt.