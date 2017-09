Unwetterwarnung für ganz Deutschland - das droht uns heute!

Orkan „Sebastian“ fegte am Mittwoch über Deutschland und hat schwere Schäden angerichtet. Es wurden Dächer abgedeckt, Bäume entwurzelt und es gab sogar mehrere Todesopfer.

Der Verkehr wurde ebenfalls beeinträchtigt: Im Norden sind zahlreiche Zugstrecken gesperrt und auch auf den Straßen ging es chaotisch zu.

So chaotisch geht es auch weiter, denn es gibt neue Unwetterwarnungen – und zwar für ganz Deutschland! Die Wetterdienste warnen derzeit vor Sturmböen und Gewittern. In Hessen, Teilen Baden-Württembergs, in Rheinland-Pfalz und dem Saarland droht Dauerregen – es können Überschwemmungen drohen!

„Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) gerechnet werden“, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Website. Bis zum Mittwochabend gelten die Unwetterwarnungen.