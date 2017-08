Unwetterwarnung: Hier knallt es jetzt richtig!

Der Sommer hat sich kurz am Wochenende gezeigt, aber jetzt drohen heftige Unwetter: Am Montag ziehen heftige Gewitter über Deutschland!

Ab Montagmittag werden heftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel in Bayern erwartet. Besonders in München soll es heftig knallen! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine entsprechende Unwetterwarnung herausgegeben.

Die Gewitter ziehen von nordöstlich auf. Die Niederschlagsmengen sollen zwischen 25 l/m² und 35 l/m² pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) liegen.

In den anderen Regionen wird es am Montag weitgehend freundlich und mit Temperaturen von rund 30 Grad wird es sogar sehr heiß. Das hält aber nicht ewig an, denn ab Mittwoch soll es fast überall unbeständnig werden. Der Herbst schickt seine ersten Vorboten - mit einer größeren Hitzewelle rechnen Meterologen in diesem Jahr nicht mehr.