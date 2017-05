Was für ein Schock! Im Fall des totgeprügelten 17-jährigen Niklas P. wurde nun das Urteil verkündet. Der Angeklagte Walid S. wurde freigesprochen. Die Aussagen von Zeugen konnten nicht dazu beitragen, den Fall aufzuklären und den Täter zu überführen. Dabei sollen wichtige Zeugen gelogen haben oder wichtige Details verschwiegen haben. Die Mutter des Opfers muss völlig verzweifelt sein, ihr Anwalt Thomas Düberhat hat in seinem Plädoyer gesagt: „Meine Mandantin ist überzeugt, dass Walid S. derjenige ist, der für den Tod ihres Sohnes verantwortlich ist. Zwei Zeugen hätten ihn klar erkannt, auch wenn sie S. bei der Polizei nicht sofort erkannt hätten. Es ist durchaus möglich, dass Zweifel bestehen, die eine Verurteilung verhindern. Meine Mandantin möchte dem ihrem Sohn und ihr erfahrenen Unrecht kein weiteres hinzufügen, indem vielleicht ein Unschuldiger verurteilt würde. Meine Mandantin hofft, dass ein Umdenken bei denen erfolgt, die ihre Mitwirkung an der Wahrheitsfindung auf unsägliche Weise verhinderten. Bei den Zeugen, die nicht die Wahrheit gesagt haben. Sie wünscht den Zeugen, die hier nicht die Wahrheit gesagt haben, dass sie nie in eine solche Situation wie die Hinterbliebenen kommen. Stattdessen mussten wir erleben, dass der Tod eines 17-Jährigen nicht ausreicht, um die Wahrheit zu.“

Die Zeugenaussagen haben die Wahrheitsfindug sogar erschwert

Die Mutter von Niklas P. ist ein Jahr durch die Hölle gegangen, beschreibt ihr Anwalt. Sie ist von der Schuld des Angeklagten Walid S. überzeugt, nach der Urteilverkündung wollte sie sich nicht weiter äußern. Sie muss das Urteil akzeptieren und damit leben dass der 21-jährige Walid S. nicht dafür bestraft wird, was er ihrem Sohn Niklas möglicherweise angetan hat. Denn die Beweise reichen nicht aus, die Zeugenaussagen sind nicht klar genug. Ein Freund von Niklas den Angeklagten ganz klar identifiziert haben, doch Aussagen von weiteren Zeugen konnten dies nicht stützen.

