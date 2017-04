US-Bachelor Chris Soules: Festnahme wegen Fahrerflucht

Im TV trat er als charmanter Frauenschwarm auf - nun steckt US-Bachelor Chris Soules in ernsten Schwierigkeiten. Der ehemalige Rosenverteilen wurde verhaftet und sitzt derzeit wegen Fahrerflucht im Gefängnis.

Der 35-Jähriger, der 2015 als Bachelor berühmt wurde, soll ein Menschenleben auf dem Gewissen haben. Der Polizei zufolge habe Chris Soules in seiner Heimat Iowa einen Autounfall gebaut und anschließend Fahrerflucht begangen.

Laut dem Online-Dienst "TMZ" ereignete sich der Unfall am gesterigen Dienstag, 24. April. Mit seinem Pick-up-Truck sei der TV-Star auf einen Traktor aufgefahren und habe ihn so in den Straßengraben geschoben. Der Fahrer des Traktors kam ins Krankenhaus und erlag dort seinen schweren Verletzungen.