US-Soul-Sänger Robert Knight ist tot

Der US-Soul-Sänger Robert Knight verstarbt am Sonntag im Alter von 72. Jahren. Seinen großen Durchbruch erlebte der Sänger mit seinem Song "Everlasting Love" im Jahr 1967. In den USA und Großbritannien hielt er sich mit der Single mehre Woche an der Chartspitze.

Robert Knight konnte an seinen Erfolg nicht mehr anknüpfen

Robert Knight wurde im Jahr 1945 in Franklin im US-Bundesstaat Tennessee als Robert Peebles geboren. Am Sonntag verstarb er nach kurzer Krankheit. Mit "Everlasting Love" feierte er seinen größten Erfolg. Mit weiteren Singles wie "Isn't It Lonely Together?" und "Blessed Are The Lonely" konnte Robert Knight an seinen großen Erfolg jedoch nicht mehr anknüpfen.

Robert Knight arbeitete als Chemielehrer

Nach seiner musikalischen Karriere arbeitete Robert Knight als Chemielehrer und Labortechniker.