US-Star Miguel Ferrer ist tot

Trauer in Hollywood! US-Star Miguel Ferrer ist im Alter von 61 Jahren verstorben. Wie der „Hollywood Reporter“ erlag der Schauspieler am Donnerstag seiner Krebserkrankung.

Miguel Ferrer ist seit über 30 Jahren im Hollywood-Business

In den frühen 80er Jahren begann Miguel Ferrer seine Karriere mit den Filmen "Hochzeit mit Hindernissen" und "Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock". Seinen Durchbruch schaffte er mit dem Film "Robocop" 1987. Seit dem drehte Miguel Ferrer zahlreiche Blockbuster und machte sich einen Namen in Hollywood. So spielte er zum Beispiel bei "Iron Man 3" oder " 4 Assassins".

Miguel Ferrer ist der Cousin von George Clooney

Auch in der Serienwelt war der Schauspieler sehr erfolgreich. Ob "Twin Peaks", "Crossing Jordan", "Criminal Intent" oder "Navy CIS" - Miguel Ferrer mauserte sich schnell zur TV-Ikone. Selbst bei "Emergency Room" spielte er einmal mit - und zwar an der Seite von George Clooney. Der ist übrigens nicht nur ein Kollege, sondern auch der Cousin von Miguel Ferrer. Miguels Mutter Rosemary ist die Schwester von George Clooneys Vater Nick. "Miguel machte die Welt heller und lustiger. Wir lieben dich Miguel. Für immer", trauert George nun um seinen Cousin.